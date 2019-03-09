شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى من تطوير وتجميل كورنيش النيل بالمنيا 18 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري الوحدة المحلية لمركز المنيا التشطيبات النهائية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة المنيا من أمام مديرية أمن المنيا جنوبا حتى مقر بنك الإسكندرية شمالا، بتكلفة 4،3 مليون جنيه.

وتضم المرحلة الأولى من تطوير وتجميل كورنيش النيل نافورة وقاعة مؤتمرات، وأماكن للتنزه، استعدادا لافتتاحها في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 18 مارس من كل عام ومرور مائة عام على ثورة 1919.

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قال محمد السيد، رئيس مركز المنيا، إنه بدأ العمل في التطوير منذ أكثر من 6 أشهر باعتماد وجهود ذاتية، حيث تشمل المرحلة الثانية المساحة من أمام بنك الإسكندرية حتى النادي الرياضي شمالا، مؤكدا أن المرحلة الأولى شهدت إقامة قاعه مؤتمرات على النيل، ونافورة متطورة، ومقاعد انتظار للمتنزهين، وسوف يقوم المحافظ بافتتاح المرحلة لدخول المواطنين في 18 مارس ضمن احتفالات المحافظة بعيدها الوطني.

كان المحافظ اللواء قاسم حسين قد عقد اجتماعا لمناقشة عدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة، والمشروعات المقترحة والتي سيتم ادراجها ضمن البرنامج على مستوى المراكز التسعة والمنطقة الصناعية.

وقال «حسين» إن الاحتفال هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا نظرا لمرور 100 عام على العيد القومي، حيث ستكون مئوية تليق بتاريخ ومكانة المحافظة، وليكون تعبيراً حقيقياً عن حب المنيا، موضحا أن الفعاليات الرسمية تبدأ يوم 18 مارس بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، واستعراض طابور عرض رياضي لمديريات الخدمات، بمشاركة مديرية الأمن، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة وتتضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها مشروع الصرف الصحي بعمارات الاوقاف بماقوسة بتكلفة 50 مليون جنيه، وكذلك افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي بمركز العدوة بتكلفة 35 مليون جنيه، وافتتاح مشروع «شارع مصر» بمدينة المنيا، والمرحلة الأولى لتطوير كورنيش النيل و5 مصانع بالمنطقة الصناعية، وعدد من المدارس ومراكز الشباب والكباري وأعمال الرصف وتطوير مداخل المدن ومبانى إدارية.