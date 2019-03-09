شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يحاول الانتحار بسبب فسخ خطبته بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاول شاب الانتحار عن طريق تناول «سم الفئران» بسبب قيام خطيبته بفسخ الخطوبة بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بوصول «سعد .س» 30 سنة، عامل، إلى مستشفى الدلنجات العام مصاب بحالة تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم تحويله إلى مركز السموم بمستشفى إيتاى البارود العام، وحجزه بها تحت الملاحظة.

وقرر المصاب بتناوله لكمية من سم الفئران بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة قيام خطيبته بفسخ خطبتها منه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك. تحرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.