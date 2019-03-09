أخبار مصر

وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب يتفقدون تطوير طريق المطار بأسوان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب يتفقدون تطوير طريق المطار بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المطار- الكورنيش، استعدادا لمؤتمر الشباب العربى الإفريقى، الذى تستضيفه المدينة السبت المقبل.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الطريق بطول 20 كم، مقسم على 3 قطاعات، بداية من  بوابة مطار أسوان، ومرورا بطرق السادات، ونهاية بكورنيش مدينة أسوان.

وأوضح الوزير أن الأعمال تشمل ترميم ورصف وتركيب بلدورات وأرصفة، وتدبيش ورفع مخلفات، وتشجير، وزراعة أحواض، وخلافه من أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال أيام.

11B633D4-C723-49B6-9AD4-28296D2D3796

 

 

9DB35AF7-6C3C-417D-88AC-3533C4F1A606

 

 

5AC52DEB-4EF4-4C2A-BEBE-3EE66D36F3B2

 

 

Advertisements
1ADC28A8-ED55-4460-B23B-8DE21587BC1F

 

 

4CC3CA37-18C5-4C1B-AE38-20E37017EB93

 

 

22773E99-E43B-417F-BAAD-6FBA4D16D894

 

 

BA30CAC1-9657-4018-A8D1-94EBD8A76564

 

B0FFCE65-CFB1-4350-AF96-9073A7B72634

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب يتفقدون تطوير طريق المطار بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا