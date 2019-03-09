شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب يتفقدون تطوير طريق المطار بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المطار- الكورنيش، استعدادا لمؤتمر الشباب العربى الإفريقى، الذى تستضيفه المدينة السبت المقبل.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الطريق بطول 20 كم، مقسم على 3 قطاعات، بداية من بوابة مطار أسوان، ومرورا بطرق السادات، ونهاية بكورنيش مدينة أسوان.

وأوضح الوزير أن الأعمال تشمل ترميم ورصف وتركيب بلدورات وأرصفة، وتدبيش ورفع مخلفات، وتشجير، وزراعة أحواض، وخلافه من أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال أيام.

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