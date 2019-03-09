شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الشهيد يتصدر الترند.. ومغردون: لن ننسى شهداء مصر الأبرار مثال التضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر اليوم 9 مارس باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وتصدر الهاشتاج قائمة الترند فى مصر بآلاف التغريدات، حيت تنوعت تغريدات المدونين، حيث قالت كنزى: "علموا أولادكم أن هناك أرواحا عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة، ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة، علموهم قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل ورا جيل، تحيا مصر".





وقال محمد: "تحيا مصر دائما فوق والمحن وربنا يرحم جميع شهدائنا الذين دافعوا عن هذه الأرض الطيبة وتحية للشهيد البطل عبد المنعم رياض"، فيما قال محمد عادل: "لن ننساكم شهداء مصر الأبرار والأبطال مثال التضحية والفداء، أنتم المعلم فى جنة الخلد إن شاء الله".





وأضاف عادل: "فى يوم الشهيد تحية اجلال واحترام لمن ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخا مرفوع الرأس والهامة رايته خفاقة فى عنان السماء"، بينما قالت غادة فتحى: "كتبت اسمك حى فى الجنة وشهيد.. مليون تحية وفى راحة وسلام، يوم الشهادة فى السما وفى الأرض عيد.. إيه أحلى من حسن اللقى ومسك الختام، أديت رسالتك كنت قد المسؤولية".

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أما ممدوح الشافعى، فوجه رسالة للمقللين من الإنجازات، قائلا: "الوطن الذى تسخرون منه وتسبونه بسبب غلاء الأسعار، غيركم قدم روحه ونزف دماءه ليصونه من الإرهاب والاستعمار، رحم الله شهدائنا الأبرار وجعل مثواهم جنات وأنهار، وحفظ مصرنا الحبيبة من شر كل حاسدِ غدار"، فيما قال بهاء: "تضحيات قواتنا المسلحة لا تتوقف، من شهداء الحروب لشهداء الإرهاب، تختلف الأحداث والدم واحد، رحم الله شهداء الوطن".







