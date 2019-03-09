شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة توضح للمصريين بالخارج آليات إرسال تبرعات للمؤسسات الخيرية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة لن تدخر جهدًا لمساعدة أبنائنا بالخارج وتوضيح كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية فى مصر وضوابط ذلك.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان اليوم، أنه تم التواصل مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوضيح هذا الأمر وبدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية والتى جاءت كما يلى:

"الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج"

أولاً: مواد القانون المنظمة :

نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم "70" لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و (16 فقرة ) ،وفقاً لما يلى :-

مادة رقم 24: "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريه مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية , وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تاليه لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال".

ونظرًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2017، وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 84 " لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها الجهة الإدارية .

مادة 16: مع عدم الإخلال بأيه مزايا منصوص عليها فى قانون أخر , تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية الفقرة و:الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج , وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية , وبشرط ان تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى .

ثانيًا: الإجراءات التى يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة تتخاذها :

التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث "النوع – الكمية – الجودة - والوزن - الشحن والماركة" ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى .

إرسال الشحنة بموجب بوليصة شحن محررة باسم الجمعية.

وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمى للجهة الإدارية موضحًا به ما يلى :-

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1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.

2- بيان تفصيلى عن الهبه من حيث "الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة" ومدى جودتها "جديدة أم مستعملة" وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

3- طريقه شحنها سواء بالطائرة او الشحن البحرى او البرى.

4- ميعاد وصولها وإسم الجمرك الذى سترد عليه .

5- نسخه واضحة من مستندات الشحن "بوليصة الشحن وفاتورة الشراء" على أن تكون واردة بإسم الجمعية .

6- نسخه من البيان الجمركى ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج فى حاله الإفراج عن الرسالة .

7- خطاب الإهداء من الجهة المانحه أو المتبرعة .

8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبه والحاجة لها .

9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية فى حاله عدم الموافقة على قبول الإعفاء .

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار اليها العرض لمعالى وزير التضامن الاجتماعى للموافقة على قبول الشحنه و إعداد خطاب توصيه لاعتمادها من سيادتها ورفعها لوزير المالية، ليقوم بدوره برفعها لرئيس مجلس الوزراء للاتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنه .

ثالثاً: الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون :"عدد - آلات - أجهزة –معدات طبية - أدوات ولوازم إنتاج - سيارات نقل موتى أو إسعاف – ملابس وأحذيه جديدة فقط"، وبالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق وأن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.

أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج فى صورة "ملابس و أحذية جديدة فقط" فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمى وفقاً لما سبق إيضاحه .

وأكدت وزارة التضامن أنه فى حال صدور أى تعديل على القانون سيتم موافاة المصريين بالخارج بالنصوص الجديدة.