اليوم.."سعفان" يفتتح معرض الفنون التشكيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، معرض الفنون التشكيلية.

وحسب بيان، اليوم، يضم المعرض مجالات الرسم الزيتي، الرسم بأنواعه الأخرى، التصوير الضوئي، النحت والخزف والأعمال النحاسية، الأعمال النسوية، الأشغال اليدوية، التصوير الضوئي، والخط العربي .

كما يضم المعرض لوحات إرشادية في القضايا التي يعاني منها المجتمع وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان، محو الأمية، تنظيم الأسر، ترشيد الاستهلاك، والمشكلة السكانية وغيرها.

ويشارك في المعرض الذي يتسابق في أعماله عمال من شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومى ويتم تحكيم المسابقة من قبل 4 متخصصين في المجالات السابقة من كلية الفنون التطبيقية، ويتم منح 24 جائرة في كل الفروع بواقع 8 جوائز في كل فرع من المسابقة ويحصل الفائز الأول على 1000 جنيه، والثاني 750 جنيها والثالث 500 جنيه.

وقال الوزير، إن المعرض في إطار خطة الوزارة خلال مارس الجاري وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة؛ لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، ويمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين .