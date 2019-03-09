وباء عابر.. الزراعة تعلن محاصرة المزرعة المصابة بإنفلونزا الطيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي اكتشاف عترة جديدة تصيب الطيور والبط "h5n5 "، داخل إحدى مزارع البط بمحافظة الدقهلية عبر سحب عينات عشوائية.

وأعلنت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اكتشاف الفيروس الجديد، يوم 2 مارس الجاري، وقدمت تقريرًا مفصلا للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بشأن اكتشاف المرض الجديد وإجراءات التصدي له.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن المزرعة التي جرى اكتشاف النوع الجديد من إنفلونزا الطيور"h5n5" بها، تحت الحجر البيطري قرابة 3 أيام، موضحًا، التأكد من إصابة حالة واحدة فقط.

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وأضاف القرش، لمصراوي، أن المزرعة التي شهدت حالة اكتشاف الفيروس بقرية "قويش الحجر" محافظة الدقهلية، موضحًا أن المرض يعد وباءً عابرًا وجرى عمل بؤرة وقائية بلغ قطرها 9 كيلومترات على 7 محافظات.

وأوضح أن اللقاحات اللازمة لمكافحة "h5n5" متوافرة، كما أن اللقاحات الخاصة بالنوع السابق متوافرة أيضًا.

وقال إن حملات التقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور مستمرة طوال الوقت لمحاصرة أي بؤرة قد تظهر.

كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أوضحت عدم ظهور حالات جديدة مصابة بالنوع الجديد لأنفلونزا الطيور والمعروف بـ"العترة المستحدثة h5n2" التي جرى رصدها في إحدى مزارع البط التي لم تطبق أبعاد الأمان الحيوي، الأحد الماضي.