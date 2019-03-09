الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتو أحمد عبدالعال، رئيس الأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية للبلاد، خلال 72 ساعة المقبلة.

وقال عبدالعال لمصراوي إن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، يبدأ من اليوم السبت، يصل لـ24 درجة يوم الاثنين المقبل.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أن طقس الثلاثة أيام المقبلة، دافئ نهارا على جميع الأنحاء، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن يسود البلاد، السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.​