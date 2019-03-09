مصر | الجنح تنظر محاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة في هجوم كلبين على مواطن بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنح تنظر محاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة في هجوم كلبين على مواطن بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة إحالة خفير فيلا القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنح وحددت جلسة 13 مارس الجارى لبدء المحاكمة فى اتهامه فى واقعة هجوم كلبين على مواطن بالتجمع الأول.

كانت النيابة، قررت إخلاء سبيل صاحب الكلبين بعدما عقرا مواطن بكفالة 2000 جنيه، وأمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

كما امرت النيابة، بضبط الكلبين المتسببين فى عقر المواطنين ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.

واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبين للاستماع لأقواله فى التحقيقات الموسعة التى تباشرها النيابة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.