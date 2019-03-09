أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: تداول 492 شاحنة بضائع اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: تداول 492 شاحنة بضائع اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (22) سفينة وتم تداول (492) شاحنة بضائع و(64) سيارة حيث شملت حركة الواردات (245) شاحنة و(39) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (247) شاحنة بضائع و(25) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى محبة، الحرية2، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى محبة، الحرية2، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى برنسيسة، بريدج، سينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

وقد أعلن رئيس موانئ البحر الأحمر الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2018-2019.

اجتمع اليوم اللواء بحرى ايمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر مع الادارات المعنية بالهيئة لمتابعة تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019 (المدرج لها 365 مليون جنيه ) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 77 % من أعمال الخطة والتى تتضمن استكمال تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الموانى (نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس).

Advertisements