استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

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وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها. جاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيسي للحملات الأمريكية في سوريا وأفغانستان. وأبلغ المسؤول "رويترز" أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة.

وفي 10 مايو الماضي، أفادت مجلة "Foreign Policy" بعزم ترامب على إقالة ويلسون، بسبب عدم رضاه عن عملها على إنشاء القوات الفضائية الأمريكية.وأوردت المجلة عن مصادر مطلعة أن الإدارة تناقش ترشيح شخص جديد لهذا المنصب، مذكرة أن عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، مايك روجرس، الذي يدعم فكرة عسكرة الفضاء منذ وقت بعيد،

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