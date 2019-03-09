الجنايات تنظر إعادة محاكمة متهم في "عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم "محمود.ع"، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، والمراقبة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".

تنعقد المحاكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدام ضد المجني عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.