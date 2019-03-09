حدث ليلًا.. العواصف تضرب الوادي الجديد وانهيار بعقار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لعواصف ترابية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، ووقع انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية.

ودوليًا، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مواقع لحماس في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في التقرير التالي:

الأوقاف: 70 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح ٧٠ مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية هذا العام، ولاقت إقبالا كثيفا من الدارسين والدارسات على مستوى الجمهورية، ووصل عدد الملتحقين بهذه المراكز إلى 4441 دارسا ودارسة فور افتتاحها هذا العام.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وأهله وإعداد محفظيه.

عواصف ترابية تجتاح الوادي الجديد والمحافظة تعلن الطوارئ

تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لعواصف ترابية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق وتسببت في زحف الرمال على الطرق الإسفلتية.

بالصور- انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية.. والحي يخلي السكان

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق في منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، دون حدوث إصابات، فيما قرر الحي إخلاء السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أسقف العقار رقم 12 شارع الزهد بمحرم بك، وانتقل مأمور وضباط قسم محرم بك ومسئولي حي وسط لموقع الحادث.

رابط وهمي.. ثغرة أمنية جديدة تضرب "ماسنجر فيسبوك"

تواجه شركة "فيسبوك"، عدة مشكلات الفترة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية المستخدمين، وآخرها ظهور خلل أمني جديد يكشف المراسلات الخاصة بين الأشخاص في تطبيق "ماسنجر".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ثغرة أمنية في تطبيق "فيسبوك ماسنجر" الخاص بالدردشة، تتيح للقراصنة "الهاكرز" معرفة الأشخاص الذين يراسلون كل مستخدم معين.

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قصف إسرائيلي لقطاع غزة

أفاد موقع "BBC"، بأن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع تابعة لحماس وكتائب القسام، في قطاع غزة.

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية، نبأ عاجل عبر صفحتها على "تويتر"، أن القصف الإسرائيلي أدىإلى أضرار مادية.

لا إصابات في القصف الإسرائيلي لمواقع حماس في قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إنه تم استهداف مواقع تدريب تتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية وسط وجنوب قطاع غزة.

تصريح جديد من الوليد بن طلال بشأن الملك سلمان وولي العهد.. ماذا قال؟ (فيديو)

أدلى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتصريحات جديدة، تحدث فيها عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال لقاء انفرد به أحد البرامج السعودية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

القضاء الأمريكي يتهم وزيرًا فنزويليًا بالتعاون مع مهربي المخدرات الدوليين

وجهت محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك الأمريكية، الاتهام الجنائي إلى طارق العيسمي النائب السابق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزير الصناعة الحالي والإنتاج القومي، باستغلال منصبه في التعاون مع مهربي المخدرات الدوليين.

اغتيال رئيس مكتب الاستخبارات بقوات سوريا الديمقراطية في الرقة

وقعت في محافظة الرقة السورية، مساء اليوم الجمعة، عملية اغتيال طالت رئيس مكتب الاستخبارات في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الموالي للجيش الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

الأكبر منذ الربيع العربي.. التظاهرات تشتعل في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة

"سمعت آهاتكم"، لم تنجح تلك الكلمات التي جاءت في رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، منذ أيام، في كبح جماح شعبه، الذي خرج في تظاهرة اليوم، هي الأكبر منذ الربيع العربي.

للجمعة الثالثة على التوالي، يواصل الشعب الجزائري الحشد للتظاهر ضد بوتفليقة لولاية خامسة، بعدما قدمت حملته الانتخابية، أوراقه رسمياً للمجلس الدستوري منذ أيام.