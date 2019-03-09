أخبار متوقعة.. الاحتفال بيوم الشهيد ووزير الأوقاف يلتقي الأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تحتفل مصر والقوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ليكون يوما احتفاليا بذكرى الشهداء الأبطال، وهو يوم ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبد المنعم رياض، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت.

القاهرة.. تحتفل مصر والقوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ليكون يوما احتفاليا بذكرى الشهداء الأبطال، وهو يوم ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبد المنعم رياض.

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القاهرة.. يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالأئمة والواعظات المتدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وبالطلاب الوافدين بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.. كما يعقد مؤتمرا صحفيًّا بالأكاديمية عن استعدادات الوزارة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين والتي ستنفذ فعالياتها بمقر الأكاديمية.

القاهرة.. تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال- إدارة الإعلام) بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي العربي للشباب اليوم وغدا بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب، ونخبة من أبرز الإعلاميين والصحفيين، وطلبة كليات الإعلام من مختلف الدول العربية.

القاهرة.. ينظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب التابع لجامعة الدول العربية، اليوم العلمي التاسع له بالقاهرة تحت عنوان (التحول الرقمي للبيانات والمعلومات وحماية البيانات ومهنة المحاسبة والمراجعة وأهم الإصدارات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية)، لمناقشة عدة موضوعات، منها مهنة المراجعة، ولائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.