شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار متوقعة ليوم السبت 9 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

- تحتفل مصر والقوات المسلحة بـ «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ليكون يوما احتفاليا بذكرى الشهداء الأبطال، وهو يوم ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبدالمنعم رياض.

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- يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالأئمة والواعظات المتدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وبالطلاب الوافدين بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.. كما يعقد مؤتمرا صحفيًّا بالأكاديمية عن استعدادات الوزارة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين والتي ستنفذ فعالياتها بمقر الأكاديمية.

- تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال- إدارة الإعلام) بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي العربي للشباب اليوم وغدا بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب، ونخبة من أبرز الإعلاميين والصحفيين، وطلبة كليات الإعلام من مختلف الدول العربية.

- ينظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب التابع لجامعة الدول العربية، اليوم العلمي التاسع له بالقاهرة تحت عنوان (التحول الرقمي للبيانات والمعلومات وحماية البيانات ومهنة المحاسبة والمراجعة وأهم الإصدارات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية)، لمناقشة عدة موضوعات، منها مهنة المراجعة، ولائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.