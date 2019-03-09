شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد: طلاب الثانوية يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس، موضحة أن أكثر من نصف الطلاب المتقدمين للامتحانات انتهوا فعليًا من كتابة الاستمارتين الإلكترونية والورقية، لافتة إلى أن الاستمارة الإلكترونية تم الانتهاء منها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات، إنه على الطلاب سرعة الانتهاء من كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس قبل غلق باب كتابة الاستمارة بنهاية مارس الجارى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت 8 يونيو المقبل لبدء امتحانات الثانوية العامة وتنتهى 3 يوليو المقبل.
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