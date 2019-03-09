حصاد الأسبوع.. حريق هائل بالمعادي وفيروس جديد لأنفلونزا الطيور- فيديوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شهد الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث، أبرزها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة، وإعلان النائب العام نتيجة التحقيقات في حادث محطة مصر، وإرجاء تطبيق حظر تداول الطيور الحية بعد عيد الفطر المبارك.

و يستعرض الخليج 365 أبرز أحداث الأسبوع الماضي.

السيسي يصدق على قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019. ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس الذي تضمن بأن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقك 410 لسنة 2012 وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

إرجاء تطبيق حظر تداول الطيور الحية

قررت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة تأجيل تطبيق حظر تداول الطيور الحية لما بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضحت محرز، لمصراوي، أن الوزارة استعدت للموعد المحدد في أبريل المقبل، مؤكدة أنها تتواصل مع مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تنفيذ القرار من جانب الجهات الأخرى.

تأييد إعدام طبيب كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام المتهم أحمد عبد الله زكى، طبيب، المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة شنقًا، بعد ورود موافقة فضيلة المفتى على الإعدام.

وقالت المحكمة: "إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة الشفهية والمداولة، استطلعت المحكمة رأى مفتى الجمهورية، الذى أودع تقريراً مفاده أن المتهم استحق الإعدام قصاصا لقتل زوجته وأبنائه".

المالية تخفض سعر صرف الدولار الجمركي

خفضت وزارة المالية سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية خلال شهر مارس الجاري 11 قرشًا مقارنة بالشهر الماضي، بينما ثبتت سعره للسلع الأساسية.

ووافق محمد معيط، وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا للسلع الاستراتيجية والضرورية، بينما خفض الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.59 جنيه مقابل 17.70 جنيهًا الشهر الماضي.

تأييد حبس هشام جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة

أيدت المحكمة المختصة، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، 5 سنوات فى اتهامه بالتصريحات المسيئة للدولة .

يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و 200 جنيه.

اكتشاف نوع جديد من أنفلوانزا الطيور

رفعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا مفصلا إلى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، بشأن اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور وإجراءات التصدي له.

وقال بيان لوزارة الزراعة، إن اكتشاف المرض جاء للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصي النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط.

البنك المركزي يمنع تداول العملات المكتوب عليها

قرر البنك المركزي المصري منع تداول العملات المكتوب عليها أي عبارات نصية.

وقال التلفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي شدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

النائب العام يعلن نتيجة التحقيقات في حادث محطة مصر

أكد المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم الاثنين، أن الفحص الفني للحركة الميكانيكية لجرار محطة مصر تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة.

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وأوضح في بيان له أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار ، وإختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى إندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن إحتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

تشغيل خط طيران جديد إلى واشنطن

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني وعضو تحالف ستار عن تشغيل خط جديد إلى واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 3 يونيو 2019.

ويأتي هذا القرار في ضوء خطط مصر للطيران لتوسيع نطاق شبكة خطوطها إلى المزيد من النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية والسياحية وفي ظل تدعيم أسطول مصر للطيران بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.

اختناق 48 تلميذا بالإسكندرية بسبب تسرب غاز الكلور

أصيب عدد من التلاميذ والمعلمين بمجمع مدارس السيوف، وذلك بعد حدوث تسرب غاز "الكلور"، من محطة مياه شرب مجاورة له.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثانٍ الرمل يفيد بحدوث تسرب غاز من محطة مياه الشرب بمنطقة السيوف، ما أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له.

رفع جرار محطة مصر المنكوب

تمكنت هيئة السكك الحديدية، الأربعاء، من رفع الجرار المتسبب في حادث محطة مصر من موقع الحادث.

واستعانت هيئة السكك الحديدية بـ"ونشين" لرفع الجرار من مكانه، وسط تواجد بعض قيادات الهيئة وأفراد من قوات الشرطة.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إنه تم نقل الجرار المنكوب إلى إحدى الورش التابعة للهيئة.

إقالة مدير معهد القلب من منصبه

أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قرارًا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومى، واحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عدداً من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومى.

إصابة ضابط ومصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، إصابة ضابط ومقتل 7 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعة المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

حريق هائل في مركب نيلي بالمعادي

اندلع حريق هائل في مركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس، وسط تصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة النيران.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي بكورنيش المتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي بكورنيش المعادي.

رئيس الوزراء يبحث استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات المصرية

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومستشار وزير الصناعة حسام فريد.