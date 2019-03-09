مصر | اليوم.. استكمال معارضة "الزيات" و"قنديل" و3 أعضاء مجلس شعب سابقين على حكم سجنهم بقضية إهانة القضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال معارضة "الزيات" و"قنديل" و3 أعضاء مجلس شعب سابقين على حكم سجنهم بقضية إهانة القضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكري، نظر معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 أعضاء مجلس شعب سابقين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في قضية إهانة القضاء.

وتأتي معارضة المتهمين في القضية على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض كونه حكما غيابيا.

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وتضم قائمة المعارضة، "المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، و3 أعضاء مجلس شعب سابقون وهم، محمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب".

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر 2018، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا باتا لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمس المتقدمين بالمعارضة حُكم عليهم "غيابيا"، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض.