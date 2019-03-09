أخبار مصر | ننشر مذكرة مساعد وزيرة الصحة ضد مدير معهد القلب المقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مذكرة مساعد وزيرة الصحة ضد مدير معهد القلب المقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المذكرة التى تقدم بها الدكتور أحمد محي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، لوزيرة الصحة، عن رفض مدير معهد القلب المُقال الدكتور جمال شعبان المثول للتحقيق أمام الشئون القانونية بتهمة تأخير العمليات فى مبادرة انهاء قوائم الانتظار.

وقالت المذكرة ان اللجنة المشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة انهاء قوائم الانتظار، تبين لها تأخير معهد القلب فى عمليات القلب المفتوح، وأن ماتم اجراؤه 73 عملية من 1 1 وحتى 5 3 2019، من أصل 660 حالة قوائم انتظار قلب مفتوح مسجلين على منظومة انها قوائم الانتظار، وأشارت المذكرة أن الطاقة الاستيعابية للمعهد 240 عملية شهريًا.

وأوضحت المذكرة التى قررت الوزيرة على اثرها اقالة مدير المعهد، أن المعهد أجرى 3166 عملية قسطرة قلبية، و432 عملية قلب مفتوح، لم تسجل بالمنظومة لأنها كانت حالات "طوارىء"، أو "مجاني"، أو "لحين صدور القرار".

وأشارت المذكرة إلى أن اجمالى الحالات المسجلة على المنظومة بالمرحلة الثانية بلغ 3108 قساطر قلبية وعمليات قلب مفتوح، وان ما أجراه المعهد 1437 حالة من 1 1 وحتى 4 3 2019.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت قرارًا باقالة مدير معهد القب القومي الدكتور جمال شعبان، وهو القرار الذى لاقى انتقادت شديدة من العاملين بالصحة وغيرهم.