شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة تحيى تذكار وفاة البابا كيرلس السادس والأقباط يزورون طاحونته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الكنيسة القبطية اليوم السبت، عيد نياحة "وفاة" البابا كيرلس السادس البابا 116 للكنيسة القبطية حيث ترفع صلوات القداس في ذكراه الـ48 التي توافق العيد السادس للاعتراف به قديسًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة.
في هذا العيد يترأس الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط بالإسكندرية، صباح اليوم قداس الاحتفال بعيد القديس البابا كيرلس السادس في الذكرى الـ 48 لرحيله.
كان رهبان دير مارمينا بمريوط قد صلوا عشية الاحتفال بعيد البابا أمس في احتفالية اقتصرت على الرهبان ، كذلك ترأس الانبا يوليوس اسقف مصر القديمة صلوات عشية بطاحونة البابا كيرلس بمصر القديمة والتي كان يصلي فيها قبل تنصيبه بطريركًا بينما يتوافد مئات الأقباط على الطاحونة لزيارته والتبرك به.
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل فى كل عام فى 9 مارس بعيد رحيل البابا كيرلس السادس.
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