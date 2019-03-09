شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام "المحاسبة المائية" × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن الوزارة بدأت فى أنشطة تنفيذ مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، بالتعاون مع الإتحاد الأوربى عبر الحصول على تمويل المشروع وذلك في إطار التعاون المستمر معه، ومن بينها تدريب مجموعة من مهندسي الوزارة علي نظام ومفهوم المحاسبة المائية بهدف تأهليهم ليكونوا مدربين لباقي المهندسين في مختلف القظاعات والمصالح المعنيه بادارة الموارد المائيه.

ويتضمن التدريب آليات تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه، وتطبيق النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح أستهلاكات المياه في الزراعة والصناعه، والاستخدامات المنزليه علي مستوي محافظات الجمهورية بما يسهم في تحديد العلاقة بين الموارد المائيه بكل محافظة واستخداماتها وبما يحقق الميزان المائي لها ، علاوة علي تقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية ،بمافيها انشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الامن المائى والاجهاد المائى وجودة المياه،ونوعيتها.

وفى التقرير التالى نرصد الهدف من فكرة مفهوم المحاسبه:

1- تحسين إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحدد كمية البخر" نتح النباتات" بالزراعة المروية عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.

2- تحسين كفاءة استخدام المياه، و الاستدامة الموسمية للوزارة.

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3- تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه وأرسالها للوحدة المركزية بالوزارة ( وحدة محاسبة المياه) التي سوف تقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التي توضح استهلاكات المياه في الزراعة والصناعه، والاستخدامات المنزليه.

4- نشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه.

5- اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة.

6- وضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات واعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة اجهزة الوزاره فى تحسين ادائها.

7- تعزيز الاصلاح المؤسسى والتشريعى فى ادارة منظومة المياه.

8- التخطيط المتكامل للاستثمار، وبصفة خاصة مايتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنيه وآليات الشراكة بين القطاعين العام، والخاص.

9- تنفيذ الخطة الوطنية للموارد المائية 2017 – 2037، وخطط موارد المياه على المستويين القومى، والمحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات .

10- انشاء وتنفيذ البرنامج القومى لتنمية القدرات المائية.