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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية.. والحي: صدر له قرار ترميم ولم ينفذ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، مساء الجمعة، وذلك دون حدوث إصابات، فيما قرر الحي إخلاء السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بخصوص العقار رقم 12 شارع الزهد بمحرم بك، وانتقل مأمور وضباط قسم محرم بك ومسئولي حي وسط لموقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية وحوائط حاملة، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير ما أثر على باقي الطوابق.
ومن جانبها قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية: «العقار صادر له قرار الترميم رقم ٩٧ لسنة ١٩٨١، ولم يتم تنفيذه، وتقرر إحالة ملف العقار لمهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله».
وأضافت رئيس حي وسط: «أصدرت قرار بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات، وتسليم العقار لمقاول الهدم لازالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، حرصا على سلامة السكان والمارة، حيث أنها تشكل خطورة داهمة على بقية الأسقف والسكان».
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