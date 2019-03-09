شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: مؤتمر لتنمية جنوب الصعيد بحضور 3 وزراء الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه ستنطلق يوم الإثنين القادم بمدينة الأقصر، فعاليات المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد، بعنوان «نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد»، والذى تنظمه الجامعة لمدة 3 أيام بالتعاون مع جامعات جنوب الوادى، وأسوان، والوادى الجديد.

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وأوضح رئيس جامعة سوهاج- في بيان صحفى مساء اليوم- أن المؤتمر الذي يأتي تمشيا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بضرورة الإهتمام بالتنمية في مختلف ربوع البلاد وخاصة جنوب الصعيد، سيشارك في فعالياته الدكتور خالد عبــد الغفــار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة هـــالة الســـعيد، وزيرة التخطيط، واللواء مـحمـود شـــعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور محافظي سوهاج، والأقصر، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، و4 رؤساء جامعات، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور التي من شأنها وضع أسس علمية لإنطلاقة التنمية في هذا الأقليم، من خلال منظور خريطة التنمية المستدامة 2030 والتي تبنتها الدولة المصرية وتسعي لتحقيقها، حيث يبلغ عدد الباحثين المشاركين في المؤتمر 180 باحث منهم عراقيين، وسودانيين، وجزائريين، وسعوديين، ونحو 20 شركة، ومالا يقل عن 100 مستمع.

وذكر رئيس الجامعة، أن من المحاور الرئيسية للمؤتمر: وضع حلول إبتكارية للتحديات التنموية الراهنة والتي تواجه المناطق الصناعية ومناطق الإستصلاح الزراعي، مثل الخدمات الصحيه، والتعليمية، والإجتماعية، ومحور آخر خاص بالرؤي الجديدة لتنمية عدة قطاعات، ومنها القطاع الزراعي والحيواني والتعديني والصناعي، والقطاع الحرفي والتراثي، والقطاع الترويحي والسياحي، بالإضافة إلى القطاع الخدمي، والقطاعين الثقافي والإجتماعي، وكذلك محور آليات جديدة لإستثمار الموارد المتاحة والكامنة من الموارد الطبيعية، سواء الزراعية أو الصناعية، والطاقات البشرية، فضلا عن محور التنمية غير النمطية وآليات تمويل وتسويق المشروعات التنمويه والقدرات البشرية في جنوب الصعيد، وتسويق المشروعات التنموية وإنتاجها، وتسويق القدرات البشرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد توفيق، مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف بشكل رئيسى إلى وضع خريطة تنموية مستدامة لتنمية جنوب الصعيد، على أن تكون هذه الخريطة محددة زمنيا وقطاعيا، وقابلة للتطبيق بأفكار غير نمطية للتغلب على التحديات الراهنة، لافتا إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تشارك في تنظيمه 4 جامعات معا، وبمشاركة الجمعية الجغرافية المصرية، ونقابة العلميين، واكاديمية البحث العلمى، وسيتم من خلاله إصدار دليل مطبوع للمشروعات التنموية المقترحة للإقليم، وكذلك خريطة اليكترونية لمحاور التنمية بالإقليم يتم تحديثها مع الوقت، ولتحقيق ذلك تم دعوة لفيف من الاكاديميين المتميزين لإلقاء محاضرات افتتاحية، ووضع العديد من الورش العلمية ( 8 ورش ) لتغطية كافة جوانب محاور المؤتمر.