شكرا لقرائتكم خبر عن عرض التجربة المصرية لعلاج السرطان في 57357 بالمؤتمر الدولي الـ 13 لأورام الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المؤتمر الدولي الثالث عشر لأورام الأطفال لقارة أفريقيا، الذي يواصل فعالياته بأحد فنادق القاهرة المنعقد في الفترة بين 6 و9 مارس الجاري، بحضور ممثلين عن 33 دولة، عددا من الموضوعات الهامة في مجال أورام الأطفال، حيث تنظمه الجمعية الدولية لأورام الأطفال، بالتعاون مع مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357.

وكان لهيئات التمريض نصيب من مناقشات المؤتمر، حيث نظم جلسة حضرها خبراء من مصر، والكاميرون، وتنزانيا، وغانا، وأوغندا، وأمريكا، وتم مناقشة معايير عمل التمريض الرئيسية في مجال السرطان، وتقييم معرفة وممارسات ممرضات العناية المركزة، فيما يتعلق باستخدام معايير مكافحة العدوى بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، وكذلك تحسين أداء الممرضات فيما يتعلق بالرعاية المحيطة بالجراحة للأطفال المصابين بـ «ساركوما العظام» وأسرهم، إضافة إلى مهارات الاتصال وضرورة مواصلة التعليم التمريضي المستمر.

كما تطرقت المناقشات لآثار سرطان الطفولة على الآباء والناجين، وبرنامج دعم العلاج للأطفال والمراهقين باستخدام التأمين الصحي الوطني كوسيلة لتمويل العلاج، وعرض التجربة المصرية لأول مجموعة داعمة للسرطان في مصر، وتجهيز دار الضيافة لرعاية الأطفال المصابين بالسرطان، ودليل ودعم آباء الأطفال المصابين بالسرطان، والذي يساعد على تحقيق أقصى قدر من نتائج العلاج.

كما عرض الخبراء أبحاث عن التمريض ودوره في مكافحة الألم، من خلال التعليم والممارسة، وتقييم معرفة الممرضين المعينين حديثا على سرطان الطفولة في مستشفى تعليمي في دولة «غانا»، وتنفيذ دورة تأهيل لطب أورام الأطفال في دولة «تنزانيا»، وتقييم مواصلة تعليم الممرضات في معهد السرطان بدولة «أوغندا»، وتقييم معرفة المهنيين الصحيين بإدارة الألم في طب الأورام لدى الأطفال بدولة «المغرب»، ومعرفة ممرضات الأطفال حول العلاج الكيميائي في مستشفى «كومفو أنوكي» التعليمي بدولة «غانا».

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ونظمت ورشة عمل عن «الحركة الطبية» والتي عرضت الجديد في سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وذلك بحضور كبار خبراء الأورام في مصر وأمريكا، وبريطانيا، وهولندا، وجنوب أفريقيا، ومالي، والنيجر، والمغرب، وناقشت بروتوكولات العلاج الجديدة، وخاصة في مجال اللوكيميا الحادة عند الأطفال، وكذلك خلل الوراثة الخلوية في اللوكيميا الليمفاوية الحادة للأطفال، وسرطان الدم الليمفاوي الحاد في الطفولة بالمغرب، وكذلك غيرا لحاد بشكل عام.

وعرضت الجلسة نتائج زرع الحبل السري في سرطان الدم النخاعي الحاد عالية الانتكاس أو الانكسار، بواسطة خبير من بريطانيا، ثم التكشف الحاد لسرطان الدم «اللوكيميا» النخاعي الحاد في أفريقيا جنوب الصحراء، مع عرض تجربة وحدة الأورام للأطفال في «باماكو» بدولة مالي، وعلم الأوبئة والعيادة والعلاج واللوكيميا الحادة من وحدة الأورام للأطفال في «نيامي» بدولة النيجر.

وناقشت جلسة أخرى بالمؤتمر الدولي لأورام الأطفال، الدراسات الحديثة في مجال سرطان الغدد الليمفاوية في مرحلة الطفولة، من خلال خبراء الأورام في مصر، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، والذين ناقشوا أيضا استراتيجيات توحيد مرض «هودجكين» لعلاج الأورام اللمفاوية للأطفال والمراهقين والشباب في جنوب إفريقيا، وكذلك التداخلات المختلفة في مرض «هودجكين ليمفوما».

وعرض المؤتمر تبادل الخبرات العالمية في مجال «زرع الخلايا الجذعية»، والحاجة إلى بنوك دم الحبل السري للزرع في أفريقيا.

ولم يتجاهل المؤتمر الدولي العلاج بالخلايا الجذعية، والذي كان له أثرا فعالا في المناقشات وعرض الجديد عالميا، بحضور خبراء مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، والذين تبادلوا الخبرات وعرض الجديد في العلاج بالخلايا المناعية لمواجهة السرطانات الخبيثة، وكذلك تأثير سرطان الغدد الليمفاوية «بيركيت» على «الدورة الشهرية» ومعدلات الخصوبة في الكاميرون وجنوب أفريقيا، إضافة إلى ضعف بطانة الأوعية الدموية في الناجين من سرطان الدم الليمفاوي الحاد في الطفولة.

وتعرض المؤتمر الدولي لأورام الأطفال إلى الجديد في طب أورام الأطفال في الدول النامية، من خلال جلسة حضرها خبراء من مصر، وغانا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وناقشت حالة الأورام لدى الأطفال في أفريقيا، وكذلك في القرن الحادي والعشرين، ومهمة منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، والعمل على تحسين النتائج، وعرض نتائج تدريب متعدد التخصصات في طب الأورام لدى الأطفال، لفرق الأورام الفرنسية الإفريقية لأمراض الأطفال، والتي نفذت دورتها الأولى في داكار بجنوب أفريقيا، ونماذج للرعاية والممارسة الحياتية للأطفال المصابين بالسرطان.