شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المشاركين المحليين بمسابقتها العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء المتسابقين المؤهلين لدخول المسابقة العالمية السادسة والعشرين دورة الشيخ الحصري من المتسابقين المصريين. وتقام فاعليات المسابقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من ٢٣ / ٣ / ٢٠١٩ م وحتى ٢٩ / ٣ / ٢٠١٩ م وذلك على النحو التالي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وفهم مقاصده . رأفت عبد الستار سيد أحمد محافظة الغربية . الفرع الثانى حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن . Advertisements ١_ عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد محافظة الجيزة. ٢_ عبد الرحيم محمد على إبراهيم محافظة أسوان. الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم للناشئة تحت ١٢ سنة ١_ سارة محمد محمد زكريا محافظة البحيرة. ٢_ أحمد جمال السيد حشيش محافظة الغربية. ٣_ زياد محمد مصطفى أنور محافظة الدقهلية.

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