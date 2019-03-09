شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 4 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه 4 وزراء "التنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة والآثار"، إلى محافظة أسوان، اليوم السبت، للوقوف على اللمسات والاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الأفريقى بأسوان.

وتشمل جولة الوزراء الأربعة لأسوان، يرافقهم خلالها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الاستعدادات الجارية بمدينة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى الأفريقى خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.