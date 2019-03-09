الأوقاف: 70 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح ٧٠ مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية هذا العام، ولاقت إقبالا كثيفا من الدارسين والدارسات على مستوى الجمهورية، ووصل عدد الملتحقين بهذه المراكز إلى 4441 دارسا ودارسة فور افتتاحها هذا العام.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وأهله وإعداد محفظيه.

وأشار البيان إلى أن تلك المراكز لاقت إقبال عدد كبير من السيدات الفضليات الوطنيات على الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على نحو ما نرى في الصور المرفقة المشرفة للدارسين والدارسات، ما دفع الوزارة للتوسع في هذه المراكز العام المقبل.