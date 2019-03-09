أخبار مصر | مسيرة شبابية لتأييد التعديلات الدستورية تجوب شوارع مدينة نصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة شبابية لتأييد التعديلات الدستورية تجوب شوارع مدينة نصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت رابطة "شباب بيحب بلد"، والتي أنشأت عام 2014، تحت إشراف المحامية ليلى مقلد، أمس، مسيرة شبابية تجوب شوارع مدينة نصر، لتأييد التعديلات الدستورية، وذلك في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014.

وقالت ليلي مقلد، في تصريحات صحفية، على هامش المسيرة، إن التعديلات الدستورية الجديدة التي ينظرها مجلس النواب علي دستور 2014، أصبحت ضرورة حتمية، مشددة على أن الدستور الحالي نص على التمييز الإيجابي للشباب، ولكن حدده لدورة برلمانية واحدة، ولكن التعديل الجديد يتيح للشباب والمرأة والأقباط، وذوي الاحتياجات الخاصة، أن يستمر التمييز الإيجابي لهم، خاصة مع زيادة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان.

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وأكدت مقلد، استمرار الحملات المؤيدة والحاشدة لتعديل الدستور الحالي، فضلًا عن توعية المواطنين بحقوقهم ومكتسباتهم جراء تلك التعديلات التي تتيح لهم مكاسب سياسية كبيرة، كما أنها تضمن مزيدا من الحريات والضمانات، مشيرة إلى أن التعديلات المزمع إجراؤها صاحب الحق الوحيد عليها وإقرارها هو للشعب المصري وحده، والذي سيقول كلمته، وأن المبادرات الشابية تستهدف التوعية بأهمية تلك التعديلات.

وكان المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، أعلن التقدم بعدد من التعديلات الدستورية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.