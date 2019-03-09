أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تستقبل أولى ندوات المرشحين بانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تستقبل أولى ندوات المرشحين بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم السبت، استقبال أول ندوات المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وكان أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، عن تلقي طلبات الزملاء المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، الراغبين في المشاركة في الندوات التي تنظمها اللجنة للمرشحين بمقر النقابة، وذلك بدءًا من الأربعاء الماضي، ولمدة يومين فقط.

وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن الندوات تُعقد بقاعة حسنين هيكل بمقر النقابة، اعتبارًا من اليوم السبت 9 مارس وحتى الأربعاء 13 مارس، وذلك طبقًا لجدول زمني تُعده اللجنة.

وأضاف أن الندوات يديرها رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، مؤكدًا أن الدعوة عامة لجميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وكافة وسائل الإعلام.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.