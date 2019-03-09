أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لحذف رئيس الحكومة والوزراء والنواب من بطاقات التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لحذف رئيس الحكومة والوزراء والنواب من بطاقات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ أسبوع، المرحلة الثانية للفئات غير المستحقة للدعم، معتمدة على معايير محددة للاستبعاد، وذلك في إطار خطتها لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وفي شأن المحذوفين من الدعم، أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.

وأوضح مدكور، خلال حديثه لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه جرى حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني.

وأضاف أنه تم استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، مؤكدًا: "الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان، مشيرًا إلى أنه يتم استثناء فقط أصحاب المعاشات ممن استبعادهم".

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كما أعلن مستشار وزير التموين، وضع رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، على اعتبارهم ضمن أصحاب الوظائف العليا.

وأوضح مدكور، خلال لقاء تلفزيوني، مساء أمس، أنه سيتم حذف نواب البرلمان خلال المرحلة المقبلة ضمن مراحل الحذف من الدعم، لافتًا إلى أنه جري حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء.

وتابع مدكور: "تم استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش"، والفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان"، موضحًا بأنه سيتم استثناء أصحاب المعاشات ممن استبعادهم.

ووضعت التموين، خمس معايير لاستبعاد غير المستحقين من الدعم وضبطًا للمنظومة، علاوة على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا؛ وهي: فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة به عن أكثر من 650 كيلو وات شهرياً، فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهرياً، مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.