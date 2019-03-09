شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مصنع تنتظر الإغلاق فى برج العرب ومرغم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه قطاع الصناعة والاستثمار الصناعى فى مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص معوقات عدة كانت وراء غلق وتعثر أكثر من 600 مصنع فى مناطق برج العرب ومرغم والنهضة، غرب الثغر، بسبب المشاكل التى تعانى منها، والتى تصل إلى أكثر من 50 معوقاً كما رصدتها «المصرى اليوم».

وجاء ارتفاع سعر الفائدة، وإرغام المصانع على التمويل من بنوك تجارية، مع تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، والمغالاة فى الرسوم الخدمية خاصة الغاز والكهرباء والنظافة على رأس المعوقات التى تهدد الاستثمار الصناعى فى الإسكندرية وتوقف المصانع، حتى صدرت أحكام قضائية بحق أصحابها.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب فى الإسكندرية، إن نحو 500 مصنع فى برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيداً للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية.

وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر فى مؤشر «مخاطر الدول» من الدرجة 6 إلى 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، إلا أن الحكومة تتعامل مع الصناع بمنطق الجباية فقط، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وأجهزتها تعمل على التغلب على كل الأزمات التى تواجه الاستثمار فى مصر.

وكشف «عامر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عن وجود أكثر من 50 معوقاً تواجه الاستثمار الصناعى ما جعلها ظاهرة خطيرة ساهمت فى ترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حالياً فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخر عن السداد والتوسع فى المناطق الصناعية وترفيقها وتعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى وجود مشكلات أخرى، بينها عدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات.

وشكا «عامر» من عدم وجود عمالة فنية مدربة بالشكل الكافى، وانتشار العشوائية فى القطاع، حيث توجد أعداد كبيرة جدا من المصانع قامت بشكل عشوائى دون قوانين رادعة أو عقوبات، ولا يدفع أصحابها ضرائب للدولة، بالإضافة إلى عدم وجود حقوق ملكية فكرية لحماية العلامات والماركات التجارية، التى لا يستطيع صاحب المصنع المعتدى عليه تحرير محضر بشأنها، فضلا عن تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، واقتصار دورها على منح التراخيص اللازمة للمصانع الجديدة فقط، بالإضافة إلى المغالاة فى رسوم الخدمات، والبطء فى استخراج الرخص الصناعية، وتعدد وتضارب الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختصة فى مصر، ما يعود بالسلب على القطاع الصناعى بشكل عام.

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وقال إن من بين المشاكل التى تسببت فى تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، مشيرا إلى أنه للأسف تتعامل الحكومة مع أصحاب المصانع بمنطق الجباية، رغم الجهود الكبيرة التى تبذل من جانب القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين عرب وأجانب، وإن كان عددهم قليلا، فضلاً عن انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الموازنة العامة للدولة والتى من المفترض أن تصل إلى نحو 23%.

وأشار «عامر» إلى أن الاستثمار الصناعى على حافة الخطر، ولا أحد يستثمر إلا فى المجال الاحتكارى فقط، والحكومة «بتطفى حرائق بس ولا تعالج العوار والقصور»، منبهاً إلى أنه فى لجنة الصناعة بمجلس النواب تم عقد العديد من الجلسات، بحضور ومشاركة الوزراء والمسؤولين المختصين، ووضعوا أيديهم على المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، لكن الاستجابة من جانب التنفيذيين ضعيفة جداً، ليبقى الوضع «محلك سر».

وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن من بين المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة فى الخارج، وضآلة الاستثمارات الموجهة للصناعة، وعدم حماية السلع المحلية من المنافسة الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً بسبب تدنى المستوى التكنولوجى والإنتاجى، وعدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقايسات وإجراءات مراقبة الجودة وضعف البنية التحتية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتسويقه ومحدودية الأسواق المحلية.

وطالب «عامر» بضرورة إعادة النظر فى محاسبة الغاز الطبيعى بالنسبة للصناعة والقطاع الصناعى فى مصر، خاصة أن إعادة النظر فى النظام المحاسبى تساهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج والمنافسة السعرية فى المنتج المحلى و«حتى يكون لنا وجود بشكل قوى فى الأسواق الداخلية والأفريقية»، مشددا على العمل على بناء شبكة نقل بين الموانئ فى مصر والدول الأفريقية، فضلاً عن وجود لوجستيات تدعم عملية تواجد وانتشار المنتج المصرى بالسوق الإفريقية.

وقال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية مستثمرى «مرغم» الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، إن ما يقرب من 150 مصنعاً من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير فى منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادى الذى يحول دون استمرارها، ما يتطلب تدخلا عاجلا من جانب الدولة لإقالتها من عثرتها واستمرارها، مشيرا إلى أن المشاكل التى يعانى منها القطاع الصناعى فى الإسكندرية تكمن فى غرق المصانع بسبب الأمطار نتيجة سوء إنشاء الطريق الصحراوى الذى جاء مرتفعا جدا عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع ما يؤدى إلى تصريف المياه على المصانع مباشرة وإتلاف البضائع، فضلا عن انعدام وجود شبكة صرف صحى مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والضرائب العقارية.

وأشار «محرم»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما هى منذ سنوات مضت، لكنها تضاعفت الفترة الأخيرة ما ساهم فى غلق العشرات من المصانع وتعثر البعض تمهيداً للغلق، فضلا عن التقديرات الجزافية للشركات الخدمية مثل الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه وشركة النظافة التى تفرض أرقاما مبالغا فيها.

وشكا «محرم» من تعنت مسؤولى التموين والصحة مع أصحاب المصانع، خاصة أنهم يتعمدون الحصول على عينات من المنتجات واللحوم من المصانع دون وجود مسؤول وقتها، فضلا عن عدم التعامل العلمى السليم مع العينات التى يتم الحصول عليها لتحليلها، بالإضافة إلى طريقة حفظ العينات ما تتسبب فى تلفها، ومن ثم يصدر التقرير بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، ما يتسبب فى خسائر مالية كبيرة لأصحاب المصانع، فضلا عن صدور أحكام قضائية بالسجن والغرامات الطائلة.

وأوضح أن المشاكل التى يعانى منها أصحاب المصانع فى منطقة مرغم تحديدا تتضمن الشروط المجحفة والمحاذير التى تضعها الدولة على البطاقات الاستيرادية والخاصة باستيراد المواد الخام، والتى تتسبب فى مشكلة إضافية تتعلق بارتفاع أسعارها 4 أضعاف وأكثر، خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية للدولار مقابل الجنيه المصرى.