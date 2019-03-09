شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: توقفت عن كتابة الرواية منذ دخلت البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الروائي يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، أنه توقف عن كتابة الرواية منذ أن أصبح نائبًا في البرلمان، موضحًا أن كتابة الرواية تحتاج لتفرغ تام، و«ما ينفعش أبدأ في الكتابة ويكون عندى جلسات في المجلس».

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جاء ذلك خلال لقاء فكرى على هامش معرض الكتاب الرابع المقام في مكتبة مصر العامة دمنهور والذى أداره الدكتور محمد أبوعلى، الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور، والذى رفض خلاله القعيد الإجابة على سؤال حول تصريحات له في التلفزيون، قائلاً «حاسبنى على رواياتى ولا تحاسبنى على التلفزيون» مضيفًا «لا أحد يستضيفنى في التلفزيون للحديث عن أعمالى».

وقال «القعيد» يجب أن نؤمن ببشرية عبدالناصر وأنه له حسنات وسيئات، مضيفًا وأن المجتمعات القلقة لا تنتج أدبًا روائيًأ وأن الرواية في عهد ثورة 25 يناير لم تكتب بعد.

وروى «القعيد» أنه قابل الكتاب الراحل نجيب محفوظ، على مقهى ريش في القاهرة، وأعطاه أول رواية له وكانت تتكون من خمسة فصول، وتطوع وقرأها كلها وعلق عليها بأن فصولها الأربعة الأخيرة لم تضف شيئًا جديدًا للفصل الأول، ولكن «عندما قرأت الرواية في طبعتها الثانية اكتشفت أنه كان محقًا وأنه كان رجلاً صادقًا كما أكتشفت أننى لم أشكره أننه استقطع جزءًا من وقته لقراءة الرواية».