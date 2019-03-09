شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة شرق السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الجمعة، كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد، بالقاهرة وزوجاتهم، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع. ويشمل قطاع شرق السكة الحديد كنائس الشرابية ومهمشة والزاوية الحمراء، وعقد قداسة البابا لقاءً مماثلًا الخميس مع كهنة قطاع وسط القاهرة. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص قداسة البابا على التواصل مع كهنة القطاعات الرعوية المختلفة بالإسكندرية والقاهرة، حيث التقى حتى الآن بكهنة الإسكندرية بقطاعاتها الرعوية الأربعة في يناير الماضي بينما التقى مؤخرًا بكهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، حدائق القبة والعباسية والوايلي، مصر الجديدة. إلى جانب لقاءيه أمس واليوم بكهنة قطاعي وسط القاهرة وشرق السكة الحديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقي كهنة شرق السكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.