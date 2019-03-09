شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم الشهيد».. ذكرى استشهاد البطل عبدالمنعم رياض وسط جنوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى الثانى والعشرين من أكتوبر 1919 فى قرية «سبرباى»، إحدى قرى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ولد الشهيد البطل عبدالمنعم رياض، والذى يعود نسبه لأصول عريقة، حيث كان والده محمد رياض، من رعيل العسكريين المصريين القدامى، اشتهر عنه الانضباط والأصالة العسكرية.

والتحق بالكتاب وحفظ أجزاء من القرآن، وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1931 من مدرسة الرمل بالإسكندرية، وتوفى والده وهو لم يكمل بعد الثانية عشرة من عمره فتولى مسؤولية أسرته صغيرًا.

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التحق بالكلية الحربية عام 1936، وحقق حلمه وتفوق على ذاته، فكان يحيا بفكر ضابط وعقلية عالم، وكان دائما صاحب فكر ورأى مؤثر فى الأحداث من حوله ولا يرضى بالظلم أو الإهانة مما جعله مشهورا فى كليته بعزة النفس والدفاع عن حقوقه وحقوق زملائه بكل أدب وشجاعة وكرامة.

ويعد عبدالمنعم رياض واحدًا من أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين؛ حيث شارك فى الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامى 1941 و1942، وشارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف. أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف، وفى صبيحة يوم 8 مارس 1969، قرر الفريق أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدماً ثم انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التى كان يقف فيها وسط جنوده وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة وتوفى متأثرا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

من أقواله المأثورة: «القادة العسكريون لا يولدون هكذا ولكنهم يصنعون.. يصنعهم العلم والتجربة والفرصة والثقة»، كما كان يقول: «لا تسرع فى قراراتك وحينما تقرر لا تتراجع أو تتردد»، ومما قاله منتقدا بعض القادة، خاصة بعد هزيمة يونيو 1967. «أخطاء الصغار صغيرة ويمكن معالجتها ما دامت بغير قصد وفى حدود ممارستهم لحق التجربة والخطأ أما أخطاء الكبار فإنها دائما كبيرة».

كرمه الرئيس المصرى جمال عبدالناصر، بمنحه رتبة فريق أول، ووسام نجمة الشرف العسكرية، أرفع وسام عسكرى فى مصر، وتحول يوم 9 مارس، حيث رحل، إلى يوم الشهيد فى مصر.