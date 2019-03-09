شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لـ«حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس.. مبادرة لعميد آداب بنها «للطلاب غير القادرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «من أجل حياة كريمة»، أطلقت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، مبادرة سرية لسداد المصروفات وشراء الكتب الجامعية لغير القادرين من الطلاب.

وقالت الرباط في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، إن المبادرة شخصية منها فقط إهداء لأبنائها الطلبة والطالبات، وممنوع فيها التبرع من أي شخص أو جهة سوى العميدة، مشيرة إلى أن الهدف منها مساندة بلدها تماشيا مع مبادرة الرئيس، والتبرع للطلاب الغير قادرين خاصة.

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وأوضحت العميدة أن المبادر تقوم على السرية المطلقة ومنع أي تبرعات خارجية أو داخلية، حفاظا على شعور الطالب.

وأكدت أن المبادرة مفتوحة لجميع الطلاب بصورة يومية من أول العام الدراسي، بدون بحث اجتماعي، لاعتمادها على مصداقية الطلاب.

وأضافت الرباط أن هناك رقم محمول واحد يتم التواصل من خلاله مع الراغبين في الاستفادة من المبادرة بعيدا عن شؤون الطلاب ورعاية الشباب، حفاظا على شعورهم وسرية المبادرة، لافتة إلى أنها لاقت اقبالا من الطلاب لدرجة أن الطلاب يعلنون عنها على صفحات التواصل الاجتماعي قائلين «شير في الخير».

وأكدت العميدة أن أي مسؤول في الدولة عليه أن يسير بخطوات كبيرة بحيث تلاحق خطوات الرئيس السيسي في الاصلاح والاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لان بلدنا لن تنهض بدون تكاتف الجميع.