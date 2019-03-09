شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بالعيد الوطني للكويت في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف قناة المحور الفضائية سفير الكويت في القاهرة، محمد صالح الذويخ، كضيف شرف في الصالون الثقافي تحت عنوان «ليلة حب وعرس ثقافي وعربي»، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الكويت الوطنى.

ويدير الصالون الثقافي الدكتور حسن راتب، رئيس القناة، في حضور نخبة من دولة الكويت والعلماء والمثقفين والفنانين والإعلاميين، وتذاع الأمسية الوطنية في الاحتفال بالعيد الوطنى لدولة الكويت مساء اليوم.