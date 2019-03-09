شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تعقد اليوم جمعية عمومية لترقية مستشاريها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة ستعقد اليوم السبت اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة. وأوضح السيد، أنه تمت دعوة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء ومستشارى الهيئة لحضور الجمعية بنادى مستشارى الهيئة النهرى بالزمالك والخاصة بترقيات مستشارى الهيئة.

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