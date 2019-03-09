شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 9/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام.

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ويكون الطقس مستقراً ومشمساً ولطيفاً مع ساعات الظهيرة فى عموم المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً فى أغلب المناطق، وبارداً بشكل لافت فى مناطق السهول الشرقية والبادية والمرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.