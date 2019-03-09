شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الهولندية تعقد مؤتمرا لمساندة مصر ضد الارهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت " الهيئة القبطية الهولندية " عن تفاصيل مؤتمرها الدولى التاسع بعاصمة المملكة الهولندية امستردام يوم 25 مارس المقبل ، حيث يهدف المؤتمر لدعم مصر ضد الارهاب ، وابراز أهمية دور الأزهر والكنيسة المصرية فى حفظ السلام والتعايش .
ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر العديد من الشخصيات الدولية و عضو البرلمان كندي شريف السبعاوى ، أول مصرى عضو برلمان بالخارج و الكاتب وحيد حامد ، و الكاتب خالد منتصر ، كما سيشارك في التغطية الاعلامية عدد كبير من المراسلين الأجانب و الصحف .
وكشف بهاء رمزى ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القبطية الهولندية، إن المؤتمر سينطلق يوم الاثنين 25 مارس ، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بامستردام و يهدف المؤتمر إلى مساندة مصر ضد الارهاب ، كما سيتطرق المؤتمر الى أبراز أهمية دور الأزهر والكنيسة المصرية فى حفظ السلام والتعايش بالإضافة الى عرض فيلم وثائقي عن الارهاب و المواطنة .
و قال رمزي ، من المنتظر مشاركة وفد من البرلمان الهولندي علي رأسهم فوردى فيند عضو مجلس النواب الهولندي ، و الناشط مدحت قلادة ، رئيس إتحاد الهيئات القبطية باوروبا و الدكتور إبراهيم حبيب ، رئيس أقباط متحدون انجلترا و جمال جرجس المزاحم ، رئيس المؤسسة الأوروبية للاعلام العربي ببروكسل ، و الناشط حسني بباوي رئيس هيئة أقباط النمسا و هاني شنودة رئيس المنظمة القبطية الكندية و ماهر يوسف ، رئيس الهيئة القبطية السويدية و عدد من الشخصيات الاعلامية الدولية .
و كشف بهاء رمزى ، انه لأول مرة ستغطي قاعة المؤتمرات بالعلم المصري الذي نفتخر به و سيكون المؤتمر مؤمنا من دخول أى شخصيات تريد الاساءة لمصر، حيث تم الاستعانة بشركة أمن لمنع دخول أى عناصر إخوانية ، لافتا الى أن الهيئة القبطية طالبت المطالبة بوضع هذه الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية .
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