شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشترط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحقيق الطالب بالمدارس الفنية لنسبة 75% من المقررات والموضوعات الدراسية المخصصة للتدريبات المهنية "العملية" شرط لدخول الطالب الامتحان بغض النظر عن سبب الغياب. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات، إنه فى حالة عدم تحقيقه النسبة المقررة يتم حرمانه من دخول الامتحانات على أن يقيد فى العالم التالى كطالب منتظم ما لم يكن قد تجاوز عدد مرات إعادة القيد المسموح بها وهى مرة فى العام ومرتين طوال المرحلة الدراسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تشترط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.