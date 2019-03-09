شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال التطوير بشوارع العاصمة ضمن استعدادات القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه فى إطار ذلك تم البدء فى أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة وأعمال نظافة ودهان للأسوار المؤدية إلى مداخل الاستاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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وأشار صابر، إلى أنه عقد اجتماع مع مسئولى شركات المرافق بالمنطقة الشرقية، الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والغاز الطبيعى والمرور، ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر، وذلك لحل أية مشكلات خاصة بالمرافق بالمناطق المحيطة باستاد القاهرة والدفاع الجوى وطريق صلاح سالم، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.