شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت وسائل إعلام إخوانية بما تم تداوله على مواقع التواصل من أنباء عن ضبط السلطات الإيطالية أحد عناصر الإخوان الهاربين ويدعى "مصطفى نادى" فى أحد قضايا الإرهاب والقتل بالقاهرة، وذلك خلال تواجده فى العاصمة الإيطالية روما خلال الساعات الماضية. Advertisements





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