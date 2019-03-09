شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة يفوق أى معدل إنجاز فى كثير من دول العالم، مؤكدا أن العاصمة الإدارية لا تمول من الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، على هامش جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن التمويل عن طريق تخليق قيمة للأرض، مردفا: "أعطيتك قطعة أرض ببلاش، وحصلت على قرض وعملت الصرف والمياه والكهرباء والغاز وغيرها، فأصبحت لها قيمة، ويمكن بيعها، بعد التسديد ويتم استكمال ذلك".

وأوضح الوزير أن شركة العاصمة الإدارية تعمل على أن الأرض يتم خلق قيمة لها، لافتا إلى أن ذلك يعد موارد وأساسا لإعادة الاستثمار واستمرار الإنجاز.

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وذكر أن انتقال الحكومة يجعل الكل يريد التواجد هناك، كما يخلّق قيمة أكبر للأرض، فبعض قطع الأراضى القريبة من منطقة الحكومة تعدى سعر المتر فيها 20 ألف جنيه، مؤكداً أنه جار العمل فى إطار رؤية مصر 2030.

وأشار معيط إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف لتقليل العجز، وبدلا من تسديد ديون وفوائده، يتم تحسين الصحة والتعليم والأجور أمام تحرك الأسعار، وهو الوضع القائم حاليا، فما نعانيه أننا مررنا بظروف صعبة، ولم يكن هناك إيرادات للدولة، واضطررنا لتمويل متطلبات الشارع بالسلف، ونستهدف تقليل العجز بسرعة، بعمل توازن بين إيرادات البلد ومصروفاتها.

وتابع معيط: "نقول بقينا كويسين، لما وزير المالية يقول إن عجز مصر بقى تحت الخمسة، واطمنوا إن السلف بدأ يقل والدين بدأ يقل، والموارد التى تصرف على الدين وفوائدها تقل، ويتم صرف الموارد على التعليم والصحة والمعاشات وتحسين خدمات الناس"، موضحا أنه عندما يرتفع التضخم، يتم الرد عليه بارتفاع سعر الفائدة، وما حدث فى العالم يتم رفع الفائدة، مردفاً: "قدرنا نمسك نفسنا وبدأنا ننزل، أى الاقتصاد يبدأ فى التعافى، خلينا نكمل تعافينا، بعد توافر السلع والخدمات والعملة الصعبة، وده بيخلى الناس تثق فينا وعندها استعداد تستثمر عندنا طول ما بنحس إننا أقوياء وماشيين صح".