وزيرة الثقافة تشهد انطلاق نادي السينما في أوبرا الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الجمعة، انطلاق أولي عروض نادي السينما علي مسرح أوبرا الإسكندرية (سيد درويش)، الذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل بعرض فيلم موسيقى في بر مصر.

وقالت "عبد الدايم" إن عودة وإدراج نادي السينما ضمن البرنامج الفني لأنشطة دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور يهدف إلي تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأافلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ علي الهوية المصرية المتفردة، وأضافت أن الأقبال الجماهيري الكبير خاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.