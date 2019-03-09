صبري عبادة وكيلًا لوزارة الأوقاف بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ندب الشيخ صبري عبادة مديرا لمديرية الغربية، خلفا للشيخ محمود أبو حبسة الذي بلغ السن القانونية للمعاش.
وقال الشيخ صبري عبادة، في تصريح لمصراوي، الجمعة، إنه سيتولى مهام عمله وكيلا لوزارة الأوقاف بالغربية، صباح الأحد المقبل.
وأضاف عبادة أنه سيعمل على الارتقاء بمستوى الأئمة والمساجد، ومنع أي شخص لا يحمل تصريحا للخطابة من الصعود للمنابر، وقصرها على أصحاب الفكر الوسطي المعتدل، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
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