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البابا تواضروس يلتقي كهنة شرق السكة الحديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة وزوجاتهم، بحضور الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع الذي يشمل كنائس: الشرابية، مهمشة، والزاوية الحمراء.

وعقد البابا تواضروس لقاءًا مماثلًا أمس الخميس مع كهنة قطاع وسط القاهرة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص البابا تواضروس على التواصل مع كهنة القطاعات الرعوية المختلفة بالإسكندرية والقاهرة، حيث التقى حتى الآن بكهنة الإسكندرية بقطاعاتها الرعوية الأربعة في شهر يناير الماضي بينما التقى مؤخرًا بكهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، حدائق القبة والعباسية والوايلي، مصر الجديدة، إلى جانب لقاءيه أمس واليوم بكهنة قطاعي وسط القاهرة وشرق السكة الحديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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