مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تشكيلا عصابيا، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج - فك طبلة الكونتاك، والمفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضم التشكيل كلٍ من: حمدى ع. م 20 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 10 قضايا "سرقة – ضرب – سلاح أبيض " ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات"، محمد ع. م29 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق اتهامه في 8 قضايا "سرقة بالإكراه – سرقة سيارة – ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "بلطجة وإطلاق أعيرة نارية"، الحسينى م. أ 27 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، سبق اتهامه فى 2 قضية "ضرب – سرقة بالإكراه – مشاجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات المستأجرة، وبحوزتهما، بندقية خرطوش، مسدس ساقية،9 طلقات مختلفة الأعيرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.