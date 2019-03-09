مصر | ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة رؤوس الماشية "بأسلوب المغافلة" بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة رؤوس الماشية "بأسلوب المغافلة" بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة المواشى من المناطق المتطرفة بالمراكز بأسلوب المغافلة والتصرف فى المسروقات بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وهم: إبراهيم م. م 53 سنة "من ذوى المعلومات الجنائية" سبق ضبطه فى 4 قضايا "خيانة أمانة، سرقة حيوانات"، باسم أ. م 29 سنة"من ذوى المعلومات الجنائية" سبق ضبطه فى 7 قضايا "سلاح أبيض، سرقة بالإكراه، سرقة"، هانى ع. ك،32 سنة محمد ا. م 35سنة " من ذوى المعلومات الجنائية "سبق ضبطه فى قضيتين "قتل، سرقة، مقيمون بدائر ة مركز شرطة قطور، السيد م. ع 42 سنة، تاجر مواشى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "من ذوى المعلومات الجنائية"، وبحوزتهم سيارة ملاكى قيادة المتهم الأول والتى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات من رؤوس الماشية والأغنام، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على زوج سيدة منتحرة بحلوان للاشتباه في قتلها

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ضبط رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم رئيس مباحث القسم، زوج سيدة انتحرت بحلوان دون ظهور أسباب؛ لانتحارها وذلك؛ لاجراء التحقيقات معه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات لرجال البحث الجنائي تفيد بوجود جثة ملقاة على الأرض نتيجة السقوط من الدور ال5 بأحد العقارات المتواجدة بحلوان، وعلى الفور قامت دورية بالذهاب إلى مسرح الحادث ومعاينة الجثة، وتبين أنها سيدة قامت بالانتحار، وفقآ لشهادة الجيران والمارين بالشارع أثناء وقوع الانتحار.

وبتقنين الإجراءات تبين أن الجثة تعود إلي سيده تعمل مندوبة مبيعات وتتمتع بروح الدعابة ولا يوجد أي شبهه فى وجود حالات اكتئاب لديها أو أسباب واضحة لقيامها بالانتحار، وذلك الذي أكده أحد شهود عيان بمحل سكن الأولى.

وتكثف تحريات المباحث جهودها لمحاولة فك لغز انتحار السيدة، ومعرفة السبب الرئيسى وراء قيامها بالانتحار، وتقوم الآن الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع زوجها لوجود شبهات ضده بإلقائها من الشرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتنتظر النيابة العامة تحريات رجال المباحث.