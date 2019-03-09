مصر | ضبط مدير إحدى المطابع لتقليده 900 نسخه لكتب محلية وعربية ودولية بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير إحدى المطابع لتقليده 900 نسخه لكتب محلية وعربية ودولية بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدعو أيمن.ف.أ 52 سنة "مدير إحدى المطابع" الكائنة ـ دائرة قسم شرطة دار السلام ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين؛ لقيامه ببيع وتداول، وكذا طباعة الكتب والمؤلفات المنسوبة لدور نشر محلية وعربية ودولية بدون موافقة مؤلفيها والجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المطبعة على أكثر من 900 نسخة مقلدة لكتب ومؤلفات.

بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف، من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أمن قنا ينجح في الصلح بين عائلتين بدشنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين - بدائرة مركز شرطة دشنا - فى النزاع القائم بينهما وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.