أخبار مصر | جيهان بيومي تهنئ المرأة المصرية بمناسبة يومها العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيهان بيومي تهنئ المرأة المصرية بمناسبة يومها العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة جيهان بيومي، أمين المرأة بحزب الحرية المصري، بخالص التهاني للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وشددت بيومي، في بيان صدر لها اليوم، على أهمية دور المرأة القيادي في بناء مصر الحديثة، ونجاحها في تخطي مراحل عصيبة وقفت فيها بجانب بلدها بوعيها و حكمتها على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لها أدوار يقف لها التاريخ احترامًا.

وتوجهت أمينة المرأة، بخالص الشكر إلى القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تقدمه من تقدير ودعم للمرأة المصرية على جميع الأصعدة ووجود تمثيل سياسي قوي لها تستطيع من خلاله أن تقدم العون إلى المرأة البسيطة لتشعر أن الدولة معها خطوة بخطوة.

وأضافت أن لدينا نماذج ناجحه ومشرفة تتمثل في قيادات كبيرة تقدم نموذج عملي مبهر نستطيع أن نراه ونلمسه مثل الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة سحر نصر، وغيرهم من النماذج المضيئة التي تدعو للفخر.